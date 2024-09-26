كولر: لم نستقر على التشكيل الأساسي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي

أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتواجد في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي تجمع فريقين كبيرين، وكلاهما حصل على العديد من الألقاب الإفريقية.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر الإفريقي إن المباراة ستكون صعبة للغاية، ولكنه قام بتجهيز لاعبيه جيدًا من أجل تحقيق الفوز، كما أنه يعول كثيرًا على الدعم الجماهيري في استاد المملكة آرينا، لمساندة اللاعبين.

وأضاف كولر أن علي معلول تعرض لإصابة كبيرة ويغيب عن الأهلي منذ فترة طويلة، متمنيًا له العودة سريعًا، وقدم يحيى عطية الله مستوى مميزًا خلال المواجهتين الماضيتين أمام جورماهيا الكيني في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع: "السوبر الإفريقي من مباراة واحدة، والمكسب مهم للغاية، ولدينا دوافع كثيرة في بداية الموسم من أجل تحقيق اللقب، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الحصول على دفعة معنوية قوية للمنافسة على بطولات الموسم الجاري".

وأكمل: "لم نحدد من سيبدأ المباراة بشكل أساسي، لدينا تدريب قوي اليوم، وبعدها سوف نستقر على تشكيل الفريق".

وواصل كولر تصريحاته قائلا: "محمد عبدالمنعم لم يعد متواجدًا مع الأهلي، ولدينا ثنائي قديم في دفاع الفريق، بالإضافة لثنائي جديد مميز، ومعهم محمد الشناوي في حراسة المرمى، ونحن نركز على الموجودين معنا في الفريق، ونتمنى التوفيق لعبدالمنعم في رحلته الاحترافية".

وبسؤاله عن إمكانية مشاركة إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة سويًا، علق قائلا: "هذا سؤال تكرر بنفس المضمون، ولكن لن أقول من سيبدأ أساسيًا، سأجعل الأمر مفاجأة لكم غدًا في التشكيل".

وختم المدير الفني للأهلي تصريحاته: "لا يوجد فرق بين مواجهة الزمالك محليًا وإفريقيا؛ لأنه فريق كبير ومنافس قوي، وهدفنا الفوز دائمًا وتقديم أفضل مستوى.. وسعيد للغاية بأن الاستاد سيكون ممتلئ بالجماهير في مباراة قوية أمام منافس قوي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح وفقا للائحة.

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.