استمرار الأجواء الحارة الرطبة على أغلب المحافظات اليوم.. درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة وحالة الطقس.. تستمر الأجواء الحارة الرطبة على أغلب المحافظات اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر، مصحوبة برياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينا يشهد طقس جنوب الصعيد وجنوب سيناء أجواء شديدة الحرارة، ولكن في الصباح الباكر والليل تكون الحالة الجوية معتدلة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم 26-9-2024

وجاءت درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات اليوم كالتالي..

درجة الحرارة في القاهرة .. 22 33

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 22 29

درجة الحرارة في وادى النطرون .. 21 32

درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 22 31

درجة الحرارة في المنصورة .. 22 32

درجة الحرارة في الزقازيق .. 21 33

درجة الحرارة في شبين الكوم .. 21 32

درجة الحرارة في طنطا .. 22 32

درجة الحرارة في دمياط .. 24 31

درجة الحرارة في بورسعيد .. 25 29

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 21 33

درجاتالحرارة فى السويس .. 22 33

درجة الحرارة في العريش .. 21 30

درجة الحرارة في رفح .. 20 29

درجة الحرارة في رأس سدر .. 23 34

درجة الحرارة في نخل .. 18 31

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 17 29

درجة الحرارة في الطور .. 25 32

درجة الحرارة في طابا .. 25 32

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 27 36

درجة الحرارة في العلمين .. 21 28

درجة الحرارة في مطروح .. 21 28

درجة الحرارة في السلوم .. 22 30

درجة الحرارة في سيوة .. 22 36

درجة الحرارة في الغردقة .. 26 35

درجة الحرارة في مرسى علم .. 25 34

درجة الحرارة في الفيوم .. 22 33

درجة الحرارة في بنى سويف .. 21 33

درجة الحرارة في المنيا .. 21 34

درجة الحرارة في أسيوط .. 21 34

درجة الحرارة في سوهاج .. 23 36

درجة الحرارة في قنا .. 24 39

درجة الحرارة في الأقصر .. 24 39

درجة الحرارة في أسوان .. 25 40

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 24 38

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 25 39

درجة الحرارة في شلاتين .. 27 36

درجة الحرارة في حلايب .. 28 34

درجة الحرارة في أبو رماد .. 27 35

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 33.