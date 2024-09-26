"كفة الميزان ترجح كفة المجتهد " .. قدامى القطبين في رؤية تحليلية عن السوبر الأفريقي.



٢ـ السوبر الأفريقي في أعين خبراء الكرة ماذا تقول التوقعات ؟



٣ ـ بين التوقع والتمني كيف ينظر قدامى الأهلي والزمالك إلى قمة السوبر الأفريقي.





يلعب قطبي الكرة المصرية الأهلي مع الزمالك مساء يوم 27 سبتمبر الجاري، على ملعب المملكة أرينا، في بطولة السوبر الأفريقي، بصافرة الحكم الليبي معتز الشلماني، وقفا لاختيار الاتحاد الافريقي الـ كاف، لادارة المباراة.



وحرصت بوابة الوفد الالكترونية استطلاع آراء خبراء الكرة المصرية حول معرفة استعدادات الاهلى والزمالك للسوبر الافريقي، بجانب الفكر الفنى للسويسري مارسيل كولر مدرب الاحمر، ونظيره البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الأبيض، وتوقعات التشكيل الامثل للسوبر الافريقي.



في البداية قال فتحى مبروك نجم الاهلي السابق أن ديربي الأهلي والزمالك يظل من أقوى الديربيات على مستوى العالم لما يمتاز به من جماهيرية كبيرة على مستوى مصر والوطن العربي، مهما كانت حالة الفريقين فنيًا، مشيرًا إلى أن مواجهات الناديين دائما تحظى باهتمام كبير وتظل عالقة في التاريخ.



وأضاف مبروك أن نادي الأهلي حصد بطولة الدوري الممتاز في نسختها الحالية، على حساب منافسه نادي بيراميدز، بجانب حسم التأهل في مواجهتي دور الـ 32 بدوري الابطال أمام جورماهيا الكيني مشيرا على الورق ووفقا للحسابات الاهلى يتمتع بالاستقرار.



وتابع نجم الاهلي السابق ان المارد الاحمر لا يفرط ولا يفقد البطولات بسهولة ويتمتع بالنفس الطويل، وفهو الأقرب للظفر بلقب السوبر الافريقي".



أشاد ماهر همام نجم الأهلي السابق، بآداء لاعبي القلعة الحمراء أمام جورماهيا الكيني مساء أمس السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.



وأكد همام أن كفة الأهلي أرجح للفوز بمباراة القمة المقبلة وحصد لقب السوبر الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه، نظرًا لتراجع مستوى الزمالك في الآونة الأخيرة وبالأخض في مباراة الشرطة الكيني، والأحمر لن يجد منافسًا في إفريقيا الموسم المقبل.



وتابع نجم الاهلي السابق أتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خاصة أن المباراة مذاعة في كل أنحاء الوطن العربي ".



ويرى شادى محمد مدافع الاهلي السابق أن الأحمر مكتمل الصفوف بغض النظر عن رحيل محمد عبد المنعم وحمدي فتحي وأليو ديانج، مؤكدا مع احترامي للجميع، الفريق لا يقف على أحد بدليل نتائج الفريق فى أحسن حال.



وأكمل مدافع الاهلي، ان أى لاعب سواء متواجد أو صفقة تتم داخل جدران القلعة الحمراء، هناك مبدأ ثابت لا يتغير وهو السير على خطى الانتصار والقيادة والفوز، فاللي بيراهن أنه هيمشي ويستسلم فهو راهن رهان خسران.



وأختتم حديثه قائلا كل التحية لـ مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني، واللاعبين في ضغط كبير على الفريق، وكمان جمهور الأهلي اللي ليه دور كبير جدًا وهمه السند واللاعب رقم واحد.



وأشار عادل طعيمة نجم فريق الأهلي السابق أن يحيى عطية الله الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قدم مباراة جيدة أمام جورماهيا الكيني في دوري الأبطال.



وأكد طعيمة أن يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق الأهلي مكسب كبير للفريق من الناحية الفنية ومازال أمامه الكثير لتقديمه في المرحلة المقبلة".



وأضاف: عطية الله لاعب كبير وسيحقق الكثير من الإنجازات مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة ".



وأوضح أن مباراتي جورماهيا إعداد جيد للأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي، من وجهة نظري هى إعداد جيد للأحمر قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك في المملكة العربية السعودية



وفي سياق متصل، قال رضا عبد العال نجم القطبين السابق أن أداء الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية نقدر نقول "ربنا يتولاه ويصبر جماهيره".



وأكد عبد العال في تصريحاته أن الأهلي أيضًا أمام جورماهيا الكيني لم يكن مقنع فنيًا، باستثناء ما بعد إجراء التغييرات ودخول أفشة وعمرو السولية ومحمود كهربا، بدأت تشوف مباراة كرة قدم، وقبل تلك التغييرات لم يكن هناك مباراة من الأساس.



وتابع نجم القطبين السابق عن صفقات الزمالك الجديدة وهل يكون لها دور أمام الأهلي: «لا أعلم، مفيش صفقة شاركت ومشوفناش حد منهم لسه حتى نحكم عليه بقدرته على صناعة الفارق أم لا».



وواصل عن صفقات الأهلي ومدى تأثيرها على مجريات مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك: «لا يوجد لاعب شارك سوى يحيى عطية الله، وسيلعب أمام زيزو لذلك ستكون المهمة صعبة عليه».



واختتم بتوقعاته لنتيجة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك: «المباراة ستحسم خارج المستطيل الأخضر وليس على أرضية الملعب.



أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق أن مباراة السوبر الأفريقي بين القطبين لن تكون سهلة خاصة أنها مع انطلاق موسم جديد.



وقال صلاح هناك حالة من التركيز والتفاؤل في بعثة الزمالك مشيرا إلى أن الفرصة متساوية بين الزمالك والأهلي وكل فريق يملك عناصر مميزة.



وتابع مدرب الزمالك السابق: "نصيحتي للاعبي الزمالك لازم تكونو على دراية كاملة إنكم بتلعبوا لنادي كبير ويجب تحمل المسئولية، موجها برسالة إلى جوميز قائلا المباريات الكبيرة تحتاج إلى عدم تغيير مراكز للاعبين".



وتحدث طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن جوميز لن يغير كثيرا في تشكيل فريقه أمام الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي.



وأكد نجم الزمالك السابق، أن الصفقات الجديدة مثل البولندي كونراد ميشالاك من الصعب أن تحجز مقعدا اساسيا في تشكيلة الزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي، خصوصا أنه لم يظهر في الفريق الأبيض حتى الآن، وقد يكون ورقة على مقاعد البدلاء، مشيرا إلى أن جوزيه جوميز لن يغير كثيرًا في تشكيلة الفريق.



وأكد السيد أن اللاعب الوحيد الذي قد يشارك من العناصر الجديدة هو محمد حمدي في مركز الظهير الايسر، مع وجود عمر جابر ظهير أيمن، واستمرار معظم عناصر التشكيل الأساسي بصفة طبيعية".



وأضاف: "من الممكن أن يبدأ جوميز بـ(ناصر ماهر) في التشكيل الأساسي كجناح أيسر، وفي الوسط لابد من وجود محمد شحاتة ودونجا وعبدالله السعيد، خصوصا أن وسط الأهلي يمتاز بلاعبين قادرة على الدفاع والهجوم، والفريق الذي يتحكم في خط الوسط سيفوز باللقاء".



واختم: "الزمالك أيضا يضم عناصر جيدة في الخط الهجومي زيزو وشلبي والجزيري، والزمالك كان عنده مشكلة في مركز الظهير الأيمن وتم الاستقرار على وجود عمر جابر، ولكن الأمور متساوية بين الطرفين".



ويرى خالد قمر مهاجم الزمالك السابق قدرة الأبيض على تحقيق لقب السوبر الأفريقي، أمام النادي الأهلي في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.



وأوضح قمر : "الزمالك قادر على تقديم مباراة كبيرة أمام الأهلي، فعامل الهدوء في الجزء الأول من المباراة سيكون مهم بالنسبة للزمالك، بالإضافة إلى توجيهات وتحفيز اللاعبين من جانب العناصر الخبرة المتواجدة بالفريق مثل شيكابالا.



وأردف: " كان هناك واجبات دفاعية داخل الملعب بجانب واجباتى كمهاجم أمام الأهلي، والأفضل أن تشارك الصفقات الجديدة في جزء من المباراة والتعامل معهم الديربي بالذكاء".



وأتم: "مواجهة الأهلي مختلفة عن الشرطة الكيني خاصة ان لاعبي الزمالك يتمتعون بالخبرات الكافية لحصد اللقب الأفريقي.