محافظ البحيرة :إنشاء لجنة عامة للتأمين الصحي بأبو المطامير

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إنشاء لجنة عامة للتأمين الصحي بمركز أبو المطامير، مع تفعيل اللجنة الفرعية لتسهيل تقديم الخدمات الصحية، وتقليل الأعباء على المرضى فى الإنتقال من أبو المطامير لدمنهور لإنهاء إجراءات اللجان الطبية.

جاء ذلك خلال تفقدها مبنى التأمين الصحي بأبو المطامير ،وذلك فى إطار زيارتها اليوم للمركز، بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة ،و كامل غطاس السكرتير العام المساعد، والدكتورة رشا فوزى مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات ، وأ أسامة داود، رئيس مدينة أبو المطامير .

حيث تفقدت محافظ البحيرة، أقسام مبنى التأمين الصحي وقسم العلاج الطبيعي ،الذي يضم عدد ٧ أجهزة ٢ موجات فوق صوتية و ٢ جهاز متعدد التيارات وجهاز علاج بالليزر ، كما تفقدت عيادة الأسنان والتى تضم ٣ أجهزة ووحدة الرمد.

وإستمعت الدكتورة جاكلين عازر، لمطالب المواطنين لتقييم الإحتياجات الصحية الضرورية بمبنى التأمين الصحي بمركز أبو المطامير، كما قررت إتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتطوير ورفع كفاءة المبنى لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى

والموافقة على إنشاء قسم للسمعيات، والبدء في إنشاء قسم متخصص لعلاج الأورام واستكمال تجهيزات عيادة الأسنان لتقديم رعاية متكاملة للمرضى،بالإضافة إلي لتعاقد الفوري مع عدد من الأطباء الإستشاريين لتقديم أفضل رعاية صحية في مجالات متعددة، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،وعمل لجان طبيه بالتامين الصحى لخدمة مرضى الأورام والغسيل الكلوى بابو المطامير وأبو حمص ،مع الإعلان على الصفحة الرسمية بإحتياجات وتخصصات التأمين الصحي بأبو المطامير

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر ، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام المحافظة بتلبية احتياجات المواطنين، وتطوير الخدمات الصحية في كافة عيادات التأمين الصحي بالمحافظة.

وأكدت أن المحافظة تسعى بكل إمكانياتها لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية ومبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية "، التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري.

من الجدير بالذكر أن مبنى التأمين الصحي الشاملة بأبو المطامير تم افتتاحه في مارس 2021 وهو مقام على مساحه 800 متر مربع ويتكون من 4 طوابق ،ومن أبرز الخدمات المتوفرة في المبنى وجود صيدليتان (قوى عاملة وطلاب مدارس) - مركز علاج طبيعي مجهز بأحدث الأجهزة - معمل تحاليل كيمياء وأمراض متوطنة -مركز أشعة بجهاز تحميض CR - مركز تخاطب - عيادة أسنان مجهزة - عيادة رمد مجهزة بالكامل.

ويضم العديد من التخصصات الطبية ومنها ( ممارس عام - باطنة - قلب - مسالك - استشاري رمد، كلى، عظام، مخ وأعصاب، أطفال )، وذلك بالإضافة لمهام عمل اللجنة الطبية الفرعية في منح الإجازات المرضية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي والكبدي وبتر الأطراف نتيجة مضاعفات مرض السكر، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية الصحية اللازمة.