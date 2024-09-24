موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني

يخوض ريال مدريد، مواجهة جديدة في الدوري الاسباني، مساء يوم الثلاثاء، أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وفي جعبته 14 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني، بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة والعلامة الكاملة في حين أن ديبورتيفو ألافيس لديه 10 نقاط، حيث يحتل حاليًا المركز السابع في جدول الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس..

تنطلق مباراة ريال مدريد وألافيس مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة.

قائمة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، جاكوبو، ديفيد خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك.