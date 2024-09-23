موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد استعداداته القوية للمواجهة المنتظرة أمام ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024/2025.

وكان ريال مدريد قد نجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

ويبحث ريال مدريد عن مواصلة المستويات القوية التي يقدمها الملكي خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما حقق لقب البطولة الموسم الماضي.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس في تمام العاشرة من مساء الغد الثلاثاء، في الموقعة التي يشهدها ملعب "لا سيراميكا".

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس

تُنقل مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة منذ عدة سنوات.