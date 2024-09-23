صدمة كبيرة داخل برشلونة بسبب إصابة شتيجن

تعرض تير شتيجن حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لإصابة قوية خلال مواجهة البارسا أمام فياريال، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2024/2025.

وكان برشلونة قد حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 5/1 على نظيره فياريال، في المباراة التي شهدها ملعب "لا سيراميكا".

وكشفت تقارير صحفية أن إصابة تير شتيجن ستبعده لمدة طويلة عن الملاعب، مما يجعل هناك صدمة داخل صفوف برشلونة خلال الفترة الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب الألماني سيبتعد عن الملاعب لمدة لا تقل عن 8 أشهر وقد تكون أكثر من ذلك.

وأوضحت أن موسم الحارس الألماني انتهى مع برشلونة انتهى، ومن المتوقع أن يبحث البلوجرانا عن حارس بديل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.