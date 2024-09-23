مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على تباين

أقفل مؤشر أسواق الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة تداولات، اليوم الاثنين 23 سبتمبر، عند مستوى 2,028.90 بانخفاض مقداره 3.20 نقاط عن معدل الإقفال السابق، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 808.00 نقاط محافظًا على إقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية لهذا اليوم مليونًا و68 ألفًا و471 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 497 ألفًا و990 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 49 صفقة.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 23 سبتمبر، على ارتفاع بنسبة 0.06 في المئة، لتصل عند مستوى 2386.15 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 3.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1900 صفقة.

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة وسط توقعات بخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة

الأسهم الأوروبية

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 23 سبتمبر، بعد أن عززت بيانات ضعيفة لنشاط الأعمال آمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، مع ارتفاع القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات والمرافق.

واختتم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية الجلسة مرتفعا بما يصل نسبته نحو 0.4%، معوضا بعض الخسائر بعد أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ أغسطس/ آب الجلسة الماضية.

وقاد قطاع السيارات مكاسب القطاعات الرئيسية المدرجة على المؤشر ستوكس فى أسواق الأسهم الأوروبية بارتفاعه بلغ نسبته نحو 1.9% بينما صعد قطاع تجارة التجزئة 1.2%.

وأظهر مسح انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل حاد وغير متوقع هذا الشهر، حيث استقرت صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل، بينما تسارع التباطؤ في قطاع التصنيع.

وبدا التباطؤ واسع النطاق مع زيادة التراجع الاقتصادي في ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، بينما عادت فرنسا، ثاني أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، إلى الانكماش بعد دفعة من المكاسب المالية لأولمبياد باريس في أغسطس/ آب.

أغلق المؤشر داكس الألماني فى أسواق الأسهم الأوروبية مرتفعا بما يصل نسبته نحو 0.7% بينما أغلق المؤشر الفرنسي القياسي مستقرا نسبيا، متأثرا بهبوط أسهم البنوك.

وتراجع اليورو مقابل الدولار في حين انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، والذي يعكس توقعات أسعار الفائدة في الأمد القريب، إلى 2.149%، بحسب الاسواق العربية.

وصعد قطاع العقارات الحساس لأسعار الفائدة فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 1.3%، في حين ارتفعت أسعار المرافق، التي يتم تداولها غالبا بديلا للسندات 1.1%.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران وأيضا في وقت سابق من هذا الشهر.