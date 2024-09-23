عاجل
متحدث الخارجية: استمرار الدعم العسكري المصري للصومال الشقيقة الرئيس الإيراني: إسرائيل قابلت دعوات ضبط النفس بمزيد من التصعيد الجنوني
الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس

ريال مدريد
ريال مدريد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة قوية أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024/2025.

txt

أنشيلوتي: "ليس هناك موعد نهائي لاعتزالي التدريب"

وقرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إراحة عدد من اللاعبين من خوض مواجهة ألافيس، حيث يعتمد على سياسة التدوير التي يتبعها منذ بداية الموسم الحالي 2024/2025.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس في تمام العاشرة من مساء الغد الثلاثاء، في الموقعة التي يشهدها ملعب "لا سيراميكا".

بينما تُنقل مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة منذ عدة سنوات.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد حقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

مواد متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني

أنشيلوتي يعلق على وصوله للمباراة 300 مع الريال
الجريدة الورقية