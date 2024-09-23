مبابي يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة قوية أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024/2025.

وقرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إراحة عدد من اللاعبين من خوض مواجهة ألافيس، حيث يعتمد على سياسة التدوير التي يتبعها منذ بداية الموسم الحالي 2024/2025.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس في تمام العاشرة من مساء الغد الثلاثاء، في الموقعة التي يشهدها ملعب "لا سيراميكا".

بينما تُنقل مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة منذ عدة سنوات.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد حقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".