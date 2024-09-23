قائمة ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مواجهة ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024/2025.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام إسبانيول، في الجولة الماضية من الليجا الإسبانية.

قائمة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، جاكوبو، ديفيد خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، بينما يحتل ألافيس المركز السادس بـ 10 نقاط، ويأتي برشلونة في صدارة المسابقة بـ 18 نقطة.