الليلة.. ريال مدريد يستضيف إسبانيول في مواجهة قوية بالدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره إسبانيول، مساء اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "الليجا"، إذ يسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزز موقعهما في جدول الترتيب.

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ترتيب الفريقين قبل المباراة



يحتل ريال مدريد، المركز الثاني في الترتيب برصيد 11 نقطة، يتطلع لمواصلة نتائجه الجيدة بعد تحقيقه الفوز في ثلاث مباريات وتعادله في اثنتين.

أما إسبانيول، فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط بعد فوزه في مباراتين، تعادله في مباراة، وتلقيه هزيمتين.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول



تنطلق مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة للمباراة



سيتم نقل المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports 1HD.