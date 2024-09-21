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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الليلة.. ريال مدريد يستضيف إسبانيول في مواجهة قوية بالدوري الإسباني

ريال مدريد وإسبانيول
ريال مدريد وإسبانيول

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره إسبانيول، مساء اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "الليجا"، إذ يسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزز موقعهما في جدول الترتيب.

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موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

ترتيب الفريقين قبل المباراة


 يحتل ريال مدريد، المركز الثاني في الترتيب برصيد 11 نقطة، يتطلع لمواصلة نتائجه الجيدة بعد تحقيقه الفوز في ثلاث مباريات وتعادله في اثنتين.

 أما إسبانيول، فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط بعد فوزه في مباراتين، تعادله في مباراة، وتلقيه هزيمتين.

 موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول


تنطلق مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة للمباراة


سيتم نقل المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports 1HD.

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