ريال مدريد يهزم اسبانيول برباعية في الدوري الإسباني

فاز ريال مدريد على اسبانيول برباعية مقابل هدف على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

جاء التقدم لإسبانيول بعدما اصطدام الكرة بالحارس كورتوا حارس الملكي، في الدقيقة 54، دانيال كارفاخال الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد سجل هدف التعادل، في الدقيقة 58، ثم أضاف رودريجو هدف فريقه الثالث بالدقيقة 75، بعده سجل فينيسيوس جونيور ثالث الأهداف بعدها بثلاث دقائق قبل أن يختتم المهرجان كيليان مبابي لاعب الملكي، في الدقيقة 90 عبر ركلة جزاء.

رفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة في وصافة الدوري الإسباني، خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطة، فيما يحتل اسبانيول بالمركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.