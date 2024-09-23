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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

برشلونة يعلن تفاصيل إصابة تير شتيجن

تير شتيجن
تير شتيجن

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي تفاصيل إصابة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم تير شتيجن، بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة فياريال بالدوري الإسباني.

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وكشف برشلونة في بيان رسمي عن أن إصابة شتيجن هي تمزق كامل في وتر الرضفة بركبته اليمنى.

وأوضح النادي الإسباني أن تير شتيجن سيخضع لعملية جراحية اليوم الإثنين، وبمجرد الانتهاء من الجراحة، سيتم إصدار تحديث بشأن الإصابة ومدة الغياب.

وكان برشلونة قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فياريال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024/2025.

ويواصل برشلونة تصدره مسابقة الدوري الإسباني للموسم الجاري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في الوصافة بـ 14 نقطة.

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