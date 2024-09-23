مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق مرتفعًا

أُغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 23 سبتمبر، عند مستوى 4711.96 نقطة مرتفعًا 3.4 نقاط وبنسبة 0.07 % مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4708.53 نقاط.

الأسهم فى مسقط

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و134 ألفًا و674 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 13.5 % مقارنة بآخر جلسة التداول التي بلغت 3 ملايين و623 ألفًا و909 ريالات عُمانيّة.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.038 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.57 مليار ريال عُماني.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال تداولات جلسة، اليوم الاثنين 23 سبتمبر، على انخفاض مؤشرها العام 14ر13 نقطة بنسبة بلغت 18ر0% ليبلغ مستوى 95ر7156 نقطة.

وتم تداول فى أسواق الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 5ر415 مليون سهم عبر 21466 صفقة نقدية بقيمة 68 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 20ر15 نقطة بنسبة بلغت 24ر0% ليبلغ مستوى 72ر6273 نقطة من خلال تداول 4ر333 مليون سهم عبر 13920 صفقة نقدية بقيمة 5ر41 مليون دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 30ر21 نقطة بنسبة بلغت 27ر0% ليبلغ مستوى 65ر7736 نقطة من خلال تداول 82 مليون سهم عبر 7546 صفقة بقيمة 4ر26 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيس 50) 30ر23 نقطة بنسبة بلغت 38ر0% ليبلغ مستوى 72ر6155 نقطة من خلال تداول 6ر213 مليون سهم عبر 7044 صفقة نقدية بقيمة 6ر25 مليون دينار كويتي.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 23 سبتمبر، على ارتفاع بنسبة 0.06 في المئة، لتصل عند مستوى 2386.15 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 3.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1900 صفقة.

مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على تباين

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر أسواق الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة تداولات، اليوم الاثنين 23 سبتمبر، عند مستوى 2,028.90 بانخفاض مقداره 3.20 نقاط عن معدل الإقفال السابق، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 808.00 نقاط محافظًا على إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية لهذا اليوم مليونًا و68 ألفًا و471 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 497 ألفًا و990 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 49 صفقة.