الزمالك يسابق الزمن لحل أزمة الرخصة الأفريقية.. و"ياسر حمد" يطلب الرحيل

يسابق مسؤولو الزمالك الزمن لحل أزمة الرخصة الأفريقية للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل في ظل اشتراط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تسوية كافة الديون على الأندية المشاركة.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعبه السابق بجانب مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو المدرب الأسبق بجانب مساعدي البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق.

وترددت أنباء حول توقيع عقوبات من جانب "كاف" بتوقيع غرامة مالية قدرها نصف مليون دولار ضد النادي بسب سوء تنظيم مباراة إياب نهائي الكونفدرالية وإيقاف أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة 8 مباريات لاختراق مراسم التتويج.

في المقابل، يستعد الفريق لخوض لقاء فاركو بعد غدٍ الأربعاء في الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-2 وهو اللقاء غياب الجماهير اعتراضًا على قرار مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب بالتراجع عن الانسحاب من مسابقة الدوري.

في الوقت الذي طلب المدافع الفلسطيني الرحيل وفسخ تعاقده مع الفريق لعدم حصوله على فرصة المشاركة باستمرار.

ووافق مسؤولو الزمالك على فسخ عقد اللاعب بشرط تنازله عن مستحقاته المالية المتأخرة ولكن اللاعب طلب مهلة للتفكير خاصة أن طلبه الرحيل يأتي بسبب عدم حصوله على فرصة المشاركة.