يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو اليوم في الدوري المصري الممتاز

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو اليوم في الدوري المصري الممتاز، يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق فاركو اليوم الجمعة على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز. يدخل الأهلي هذه المباراة بهدف تقليص الفارق مع المتصدر بيراميدز وتحقيق مزيد من النقاط لتعزيز موقفه في الصراع على قمة الترتيب.

الأهلي يستهدف تعزيز موقفه في الدوري

بعد الفوز الإداري على الزمالك بنتيجة 2-0 بسبب غياب الأخير عن مباراة القمة، يمتلك الأهلي الآن فرصة ذهبية لتعزيز موقعه في الدوري. يمتلك الفريق سلسلة انتصارات وصلت إلى ثماني مباريات متتالية في الدوري، مما يعزز معنويات اللاعبين تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر. يطمح الأهلي لمواصلة هذه السلسلة والانقضاض على صدارة الترتيب عندما يواجه بيراميدز في منتصف يوليو.

تحديات فاركو والأهلي

بالنسبة لفريق فاركو، الذي يقبع في قاع الترتيب، تُعد هذه المباراة تحديًا كبيرًا. الفريق الذي تمكن من تحقيق فوز مهم على الاتحاد في مباراته الأخيرة بفضل هدف ناصر في الدقيقة 14، يسعى للهروب من منطقة الهبوط. فاركو يعاني خارج أرضه هذا الموسم، حيث حقق انتصارين فقط من أصل 14 مباراة، مما يجعل مباراة اليوم مهمة صعبة خاصة أمام عملاق مثل الأهلي.



اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وفاركو بث مباشر في الدوري المصري

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وفاركو بث مباشر في الدوري المصري

الأهلي يقدم أداءً قويًا على ملعبه هذا الموسم، حيث يسجل في المتوسط حوالي ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة. حقق الفريق ستة من انتصاراته السبعة بفارق هدفين على الأقل، مما يبرز قوته الهجومية الكبيرة. يتطلع الأهلي لتحقيق فوز جديد لمواصلة الضغط على بيراميدز وتعزيز فرصه في التتويج باللقب.

تفاصيل المباراة

التوقيت : 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

: 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة الملعب : استاد السلام

: استاد السلام القناة الناقلة : ON Time Sports 1 HD

: ON Time Sports 1 HD المعلق: محمد الكواليني

تردد قناة ON Time Sports 1 HD

القمر الصناعي : نايل سات

: نايل سات التردد : 10853

: 10853 الاستقطاب : أفقي

: أفقي معامل تصحيح الخطأ : ⅚

: ⅚ معدل الترميز : 27500

: 27500 جودة المشاهدة: HD

استعدادات الأهلي

استعدادًا للمباراة، عقد المدرب كولر محاضرة فنية للاعبين، حيث ناقش الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة. شمل المران فقرات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا وتدريبات قوية للحراس بقيادة ميشيل يانكون. الفريق يبدو جاهزًا لخوض المباراة بكل قوة وتركيز، مع استمرار اللاعب عمر كمال عبد الواحد في برنامج التعافي من الإصابة.

في ظل الفارق الكبير في الجودة والأداء بين الأهلي وفاركو، يتوقع الكثيرون أن يتمكن الأهلي من تحقيق فوز روتيني ومواصلة مسيرته نحو قمة الدوري. لكن فاركو سيحاول تقديم أفضل أداء ممكن لتجنب الهزيمة وتحقيق نتيجة إيجابية، رغم أن المهمة تبدو صعبة أمام فريق الأهلي المتألق.