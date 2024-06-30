حمدالله على بُعد خطوة من الانتقال إلى نادي سعودي جديد

يقترب الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة، من الانتقال إلى أحد الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتوصل نادي التعاون لإتفاق مع عبد الرزاق حمد الله بشأن الانتقال إلى صفوف الفريق، بعدما أقترب من الرحيل عن اتحاد جدة.



وأستقر مسؤولو نادي اتحاد جدة على رحيل عبد الرزاق حمد الله من صفوف العميد، في الميركاتو الصيفي الحالي، بشكل نهائي.



وتابعت التقارير أن اتحاد جدة قرر رحيل حمدالله بعدما فشل في التأقلم مع الفرنسي كريم بنزيما في خط هجوم العميد، مضيفا أن نادي التعاون أتفق مع حمدالله من أجل اللعب ضمن صفوفه في الموسم المقبل.



وأنتقل حمدالله إلى صفوف نادي اتحاد جدة في عام 2022 قادما من نادي النصر، بعدما لعب معهم 3 مواسم، توج خلالهم بطولة الدوري السعودي، وكأس السوبر السعودي، بالإضافة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.



بالإضافة إلى ذلك تحقيق لقب هداف الدوري السعودي في الموسم قبل الماضي.



وسجل حمدالله 30 هدفا في الموسم الماضي، وصنع 5 آخرين خلال 41 لقاء في كافة المسابقات المحلية القارية، بجانب البطولة العربية.

