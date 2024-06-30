عمرو أديب يعلق فوز الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

تحدث الاعلامى عمرو أديب عن نادي الزمالك بعد خوض مباراته اليوم أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز المصري.



وأنتقد أديب في برنامجه الحكاية المذاع عبر شاشة ام بى سي مصر إدارة نادي الزمالك قائلا.. طالما كنت ناوي تلعب أمام سيراميكا كليوباترا انسحبت أمام الأهلي ليه !! وخسرت 6 نقاط ليه !! ..القرار كان غلط.



وتمكن فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة أربعة اهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



وتقدم مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك بالهدف الأول لفريقه في مرمى سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 3، فيما سجل جون إيبوكا لاعب سيراميكا كليوباترا هدف التعادل الأول لفريقه في مرمى نادي الزمالك بالدقيقة 20.

ونجح نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك ثاني الأهداف بالدقيقة 41 من عمر الشوط الذي شهد احتساب ركلة جزاء للفارس الأبيض قبل نهايته ولكن تم إلغاءها بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتعادل سيراميكا كليوباترا في النتيجة بعدما سجل صديق ايجولا هدف سيراميكا الثاني في شباك الزمالك بالدقيقة 72 من عمر اللقاء.

كما أحرز إبراهيما نداي الهدف الثالث للزمالك في مرمى سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 89، ثم سجل أحمد سيد زيزو الرابع بعدها بدقيقتين في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



