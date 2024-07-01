موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري .. والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين إلى ملعب ستاد الكلية الحربية لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يسعى الأهلي للحفاظ على سلسلة الانتصارات المحلية التي حققها في الفترة الماضية، بالفوز في اخر 9 مباريات خاضها بالدوري وآخرها الانتصار على فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويواصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سياسيا التدوير بين اللاعبين للحفاظ على جاهزية جميع العناصر في ظل ضغط المباريات في المرحلة الحالية وتفاصيل تعرض اللاعبين للإصابات والاجهاد.

في المقابل، يأمل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني في تحقق الانتصار والفوز بالثلاث نقاط لتحسين أوضاعه في جدول الدوري، إذ يحتل المركز الحادي برصيد 34 نقطة من 26 لقاء، بواقع 8 انتصارات، و10 تعادلات، و8 هزائم.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في تمم الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش



تنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورتس 1.