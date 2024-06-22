رئيس الكاف: الاتحاد الإفريقي يلتزم بحماية اللاعبين المحترفين في أوروبا

أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن هناك حماية وتعزيز لمصالح اللاعبين الأفارقة المحترفين في الأندية الأوروبية، بعدما اقتربت بطولة كأس الأمم الإفريقية من خوضها.

ومن المقرر أن تُلعب بطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، بعدما نجحت في الحصول على شرف استضافة المسابقة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

تصريحات موتسيبي

تحدث باتريس موتسيبي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث قال: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لدي التزام بحماية وتعزيز مصالح اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون في أندية كرة القدم في أوروبا، وجميع أنحاء العالم".

وتابع: "الكاف يبحث عن بناء علاقات مفيدة للطرفين مع رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحادات الأخرى والفيفا".

وأكمل: "نعمل على مواصلة تحقيق تقدم كبير في تطوير كرة القدم الإفريقية، وضمان تنافسها عالميًا، وتحقيق أفضل المستويات عالميا".

وأضاف: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لديه امتنان لملك المغرب محمد السادس، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورئيسها، فوزي لقجع، والحكومة والشعب المغربي، على استضافة كأس أمم إفريقيا 2025، وكذلك كأس أمم إفريقيا للسيدات 2024".