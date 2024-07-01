محافظ أسيوط يوجه باستمرار مراجعة الإعلانات وإزالة اللافتات غير المرخصة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار الحملات المكثفة لمراجعة الإعلانات بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية، لتحقيق الانضباط بالشوارع وإعادة المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

كان محافظ أسيوط قد وجه بتشكيل لجان مشتركة في كافة المراكز والمدن والأحياء للمرور اليومي كل في نطاقه لمراجعة الإعلانات على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة حفاظًا على الشكل الحضارى والحد من إنتشار هذه المخالفات وفقًا للضوابط التي حددها القانون والقواعد المنظمة منوها إلى استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لعودة الانضباط إلى الشوارع وإزالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق.

وفي هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري عدة حملات تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط لمراجعة الاعلانات بالشوارع والميادين والطرق العامة والمعلقة أعلى البنايات والعقارات وأعمدة الإنارة وإزالة المخالفة منها وغير المرخصة والعشوائية وفقا للائحة تنظيم الاعلانات وذلك تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري وبمشاركة علاء الناظر ومسئولي قسمي الاعلانات والاشغالات وتم رفع وإزالة الإعلانات واللافتات العلقة على أعمدة الإنارة وغير المرخصة وتم التنبيه على أصحابها بالتوجه إلى إدارة الإعلانات لإستخراج الترخيص والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.