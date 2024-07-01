زيزو: حالة واحدة تجبرني على الرحيل عن الزمالك

كشف أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه في حال احترافه خارج مصر سيعود على القلعة البيضاء مرة أخرى.

وقال زيزو خلال حوار عبر قناة MBC مصر2 ببرنامج الكورة مع فايق رداً على سؤاله هل وصل لك عرضاً من الأهلي: "معظم الكلام مع والدي وأوقات لا يقول لي، ولو خرجت بره سأعود للزمالك لا يوجد مفر، أنا أريد أن أكون الهداف التاريخي للزمالك".

وعن موقفه من الرحيل عن الزمالك أكد زيزو: "الوقت الذي أقرر أن أرحل عن الزمالك هو الوقت الذي سيستفيد فيه النادي ماديًا وتحل الأزمة".

وشدد: "رحيلي من الزمالك سيكون تضحية، لكي تأتي أموال تحل الأزمة، وكده كده سنتين تلاتة والدنيا هتلف وهرجع الزمالك تاني".

زيزو: ساعدت الزمالك في ضم 3 صفقات

وكشف أحمد سيد زيزو عن دوره في تعاقد الزمالك مع 3 صفقات مؤخراً، مؤكداً أنه لا يتوانى عن خدمة فريقه مهما حدث، حيث قال: "عرضت على مسؤولي الزمالك مساعدتهم في حسم صفقة أحمد حمدي، وتواصلت مع شقيقه كونه وكيله لكي ينضم إلى الفريق خاصة وأنا زاملته في إحدى الفترات".

وتابع: "تواصلت أيضا مع محمد شحاتة بعد مواجهة سابقة للزمالك ضد طلائع الجيش، وتكرر الوضع مع ناصر ماهر، وأسعى دائما ليستفيد الفريق، لذلك أعمل على تقديم المساعدة".

وواصل: "الصفقات التي انضمت للزمالك في الميركاتو الشتوي بالموسم الجاري، جعلت الأمور أسهل في المباريات، إذ رفعت مستوى التدريبات، وصنعت الفارق".

وأوضح زيزو مدى رضاه عن الموسم الحالي مع الزمالك والفوز بالكونفدرالية قائلاً: "كانت هناك أهداف في ظل الظروف الصعبة، لن أقول أننا كنا ننافس على الدوري حتى لا أكون كاذبًا، لكن كنا نحارب حتى نظل في المنافسة رغم أن اللقب نظريًا ابتعد، لكن كان تركيزنا في التتويج بالكونفدرالية لأنها بطولة قارية".