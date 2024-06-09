أول مشاركة لأسقف نجع حمادي الجديد فى مناسبة عامة

حضر الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد، إفتتاح مقر جديد لمصلحة الشهر العقاري بمدينة الألومنيوم، شمال قنا، فى أول مشاركة رسمية له منذ سيامته أسقفًا.

رافق أسقف نجع حمادي وفد من قساوسة الإيبارشية، وإنضم الأسقف والوفد المرافق له، إلى قائمة المدعوين لحفل الافتتاح بناءً على دعوة وجهت له بحضور الإفتتاح.

مشاركة الأسقف

وأقيمت منتصف إبريل الماضي، مراسم تجليس الأنبا بضابا، أسقفًا على إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، بكنيسة ماريوحنا بمدينة نجع حمادي، بحضور 24 أسقفًا من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وجمع من المسؤولين وممثلي الطوائف المسيحية.

وشغرت إيبارشية نجع حمادي، من منصب الأسقف، بوفاة أول أساقفتها الأنبا كيرلس فى ديسمبر 2022، بعد معاناة مع المرض.

واُختير الراهب أنسطاسي السرياني أسقفًا جديدًا للإيبارشية، وهو من مواليد محافظة قنا، أول أبريل 1969 وتخرج في كلية الهندسة، جامعة حلوان.

وأدي الخدمة العسكرية ملازم إحتياط، وإتجه للرهنبة فى 2002، وسيّم راهبًا يوليو 2005 بدير السريان بوادي النطرون.

واختار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، اسمًا ذا أصول فرعونية، لإطلاقه على أسقف نجع حمادي الجديد.

إفتتاح 3 مقرات للشهر العقاري..

وفي السياق ذاته كان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، قد قاموا اليوم الأحد، بإفتتاح مقر فرع توثيق الشهر العقاري بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

في إطار سلسلة الافتتاحات لمقار الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا، التي شملت، اليوم الأحد، افتتاح فرعين للشهر العقاري بمركزي دشنا وأبوتشت شمال قنا.

وبيّنالمحافظ، أن إفتتاح فرع مكتب الشهر العقاري بالالمونيوم من أجل تغطية كافة المناطق ذات تردد كثيف من المواطنين ، لافتًا إلي أن المكتب يعمل وفق نظام الشباك الواحد وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن.

من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين ، تقوم بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بأعمال التوثيق بما يتناسب مع الإجراءات المنظمة والقانون.

بالإضافة إلى كافة أنواع التوكيلات المتعلقة بعقود السيارات والعقارات والإقرارات والشهادات والتصديق على الإقرارات والشهادات وإثبات المحررات الرسمية والتوقيع على محاضر التصدي.