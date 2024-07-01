محافظ أسيوط يتابع آخر مستجدات تقنين أراضي الدولة

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، آخر المستجدات في ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لهذا الملف.. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة وشريف دياب مسئول المنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الموقف الحالي للعقود التي تم تحريرها بالإضافة إلى الطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وشدد المحافظ، على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.

وأوضح اللواء عصام سعد أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف استرداد أراضي الدولة "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة بناء على الإجراءات والقرارات الخاصة التي تم إقرارها طبقاً للقانون مؤكدًا متابعته المستمرة لهذا الملف المهم وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من الإجراءات وتحرير العقود في أسرع وقت ممكن لافتًا إلى حرص أجهزة المحافظة على سرعة إنهاء إجراءات التقنين والتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في لجان التثمين وسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة لحسم موقف الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط لإصدار عقود التقنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بجميع الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي بناء مخالف وأن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.