بدء إختبارات نادى "سيتى كلوب" فى الفيوم

تبدأ يوم الجمعة القادم اختبارات قطاع الناشئين بنادى "سيتى كلوب " بالفيوم وسوف تقسم الاختبارات على ثلاث مراحل الاولى يوم الجمعة 5 يوليو لمواليد من 2014 حتى 2017 ويوم السبت 6 يوليو لمواليد من 2010 حتى 2013 ويوم الاحد 7 يوليو لمواليد 2007 وحتى 2009، وتبدأ الاختبارات فى التاسعة صباحا فى ستاد الفيوم "فرع سيتى كلوب الفيوم" .

تقام الاختبارات بحضور نخبة من نجوم مصر الكابتن محمد وهبة نجم النادى الاسماعيلى والكابتن سيد معوض نجم مصر والنادى الاهلى والكابتن عبد الستار صبرى نجم مصر ونادى المقاولون العرب والكابتن اسامة عرابى نجم مصر والنادى الاهلى والكابتن جمال حمزة نجم مصر ونادى الزمالك والكابتن غانم سلطان نجم مصر ونادى الزمالك .

وتقام الاختبارات تحت اشراف المقدم محمد رفعت مدير الاستاد والدكتور محمد الرمادى مدير النشاط الرياضى والكابتن اسلام معوض مدير فنى كرة القدم بنادى سيتى كلوب الفيوم .

مما يذكر ان استمارة التقديم تباع فى مقر النادى باستاد الفيوم بمبلغ 50 جنيه للناشى على ان يتم تصعيد اللاعبين الموهوبين للعب فى قطاع الناشئين دون اى مصاريف اخرى .

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