بإتصالات مصيلحى.. اليوم الاتحاد السكندرى يواجه الداخلية بإستاد اسكندرية بعد الحريق

كشفت كواليس مباراة اليوم التى تجمع بين فريق الاتحاد السكندرى والداخلية فى الخامسة والنصف بدلا من السابعة والنصف مساء ا نتيجة لنشوب حريق بإستاد الاسكندرية عن ان المباراة كانت مهددة بالإلغاء لولا تدخل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى الذى عقد إتصالات مكوكية بإتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات عامر حسين وكذلك رئيس رابطة الاندية أحمد دياب والذين كان لهم وجهة نظر أخرى وهى إقامة المباراة فى الرابعة او الرابعة والنصف عصرا وهو ما رفضه مصيلحى شكلا وموضوعا

وكان رفض مصيلحى مقابل وجهة نظر المواعيد المتاحة لبث المبارايات واقتراح الرابطة الا انه اثر على ان تكون المباراة فى الخامسة والنصف حتى يبتعد اللاعبين عن ارتفاع درجة الحرارة التى تشهدها المحافظة

يذكر أن مجلس ادارة زعيم الثغر قد وفر “ ٧٠٠” تذكرة مجانية للجماهير وهو العدد المحدد للجمهور وذلك لتخفيف العبء عليهم