أحمد عمر يوجه رسائل للاعبي الاتحاد قبل مواجهة الأهلي

حرص أحمد عمر المدير الفني للفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري على عقد جلسة مع لاعبي زعيم الثغر قبل مواجهة الأهلي مساء اليوم الخميس في المباراة الرابعة بنهائي دوري سوبر السلة.

وتقام في الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، في المباراة الرابعة التي تجمع بين الفريقين في نهائي بطولة دوري مرتبط السلة والتي تقام بنظام Best of 5.

ويدخل زعيم الثغر لقاء اليوم تحت قيادة أحمد عمر المدير الفني للفريق وهو يرفع شعار لا بديل عن الفوز من أجل التتويج باللقب على حساب المارد الأحمر.

وطالب عمر لاعبيه بعدم التفريط في الفوز لإسعاد جماهير النادي في كل مكان ، وأكد المدرب على كامل ثقته في لاعبيه قبل لقاء اليوم ، وأشاد بالمستوى الجيد بعد الفوز على الأهلي في المباراة الثالثة.

وطالب المدرب لاعبيه بغلق المساحات أمام لاعبي الأهلي من أجل النجاح في المهمة والتتويج باللقب على حسام الشياطين الحمر.

وفي حالة تعادل الأهلي مع الاتحاد سوف تقام مباراة خامسة تلعب مساء غد، بينما في حالة فوز زعيم الثغر يتوج الفريق على الفور بالبطولة.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين، فاز بها الاتحاد السكندري بنتيجة 71-69، بينما حقق الأهلي الانتصار في المباراة الثالثة بنتيجة 83-79.

واستطاع فريق الاتحاد السكندري بالمباراة الثالثة بتحقيق الفوز على الأهلي، بنتيجة 80-78، ليتقدم الفريق السكندري في مجموع مباريات الدور النهائي بنتيجة 2-1.