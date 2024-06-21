الجمعة 21 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة فرنسا وهولندا في كأس أمم أوروبا

فرنسا ضد هولندا
فرنسا ضد هولندا

يلتقي منتخب فرنسا في مواجهة قوية مع هولندا مساء اليوم الجمعة في بطولة كأس أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

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مبابي يتواجد في مران فرنسا اليوم رغم الإصابة

تبدأ مباراة فرنسا وهولندا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و التي ستقام على ملعب "ريد بول ارينا" في مدينة لايبزيج الألمانية.

يهدف منتخبا فرنسا إلى لتحقيق الانتصار من أجل ضمان الصعود إلى دور ال16 بعدما نجح الثنائي في حصد الثلاث نقاط الأولى في الجولة الإفتتاحية، والأمر نفسه للمنتخب الهولندي بقيادة رونالد كومان.

قد يغيب نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي بنسبة كبيرة عن مباراة هولندا، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في أنفه، بعدما تعرض لكسر به، وعليه سيرتدي قناع لحمايته، لكن فرص لحاقه بمباراة الطواحين الهولندية سيكون صعبا.

موعد مباراة فرنسا وهولندا:

تنطلق مباراة فرنسا وهولندا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قنوات بي أن سبورتس.

 

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مبابي يتواجد في مران فرنسا اليوم رغم الإصابة
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