عاجل .. حريق في استاد الإسكندرية اثناء مباراة بيراميد وسموحة

انقدت العناية الالهية العشرات من المواطنين والاعبين من الموت المحقق اثر نشوب حريق هائل باستاد الاسكندرية بسبب ماس كهربائى .

كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ لادارة الحماية المدنية بنشوب حريق هائل بستاد الاسكندرية اثناء مباراة براميدز وسموحة .

انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية الميدانية بمعداتها وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق هائل بغرفة التحكم اثر حدوث ماس كهربائى باحد ابراج الانارة اثناء الشوط الثانى فى الدقيقة الرابعة شب حريق بالغرفة مما اسفر عن خروج دخان وتطاير الحريق ، حدث حالة من الهرج والمرج الفزع بين المواطنين والاعبين .

تقوم قوات الحماية المدنية بمحاولة الاطفاء قبل تطاير النيران باقى اجزاء الاستاد