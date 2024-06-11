موعد مباراة المغرب وجمهورية الكونغو في تصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب المغرب مع نظيره الكونغو مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 على ملعب أدرار في مدينة أغادير.

ويسعى المغرب لتحقيق الفوز من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات والاقتراب أكثر من حسم صعوده إلى مونديال 2026.



وكانت أسود المغرب فازت على زامبيا بهدفين نظيفين يوم الجمعة الماضية، ليحصد الست نقاط، ويعزز من صدارته في المجموعة.



رفع منتخب المغرب رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته بينما يحتل زامبيا الوصافة برصيد 3 نقاط متساويا مع النيجر وتنزانيا بينما يقع جمهورية الكونغو في المركز الأخير دون نقاط.



موعد مباراة المغرب وجمهورية الكونغو:

تنطلق مباراة المغرب وجمهورية الكونغو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت المغرب، الحادية عشر بتوقيت الإمارات وتنقل المباراة على قنوات بي أن سبورتس.

أزمة لـ منتخب جمهورية الكونغو قد تهدد مباراة المغرب

كانت قد أشارت بعض التقارير المغربية أن بعض من لاعبي منتخب الكونغو يرفضون السفر إلى المغرب وجزء كبير من الطاقم الفني بسبب تكفل وزارة الرياضة بالكونغو بتذاكر رحلة الذهاب فقط إلى المغرب.



لكن الوزارة أجبرتهم على تحمل تكاليف العودة بمعرفتهم، وأضافت التقارير إلى أن أفراد الجهاز الفني لمنتخب الكونغو سوف يسددون من مالهم الخاص بعض المستلزمات التدريبية.



وأشارت التقارير إلى أن 4 من أفراد البعثة الرسمية للمنتخب الكونغولي تم إقصاؤهم من الرحلة وتعويضهم بآخرين بعد اعتراضهم على ما يحدث من الوزارة الكونغولية.



وتابعت أن هناك أزمات داخلية في وزارة الرياضة بـ الكونغو الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على المنتخب الذي يواجه المغرب وصفوف فريقه ليست كاملة، بعد انسحاب بعض اللاعبين ورفضهم السفر.

