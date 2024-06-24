رفعت يشيد بدور رئيس وجماهير الاتحاد السكندرى ومصيلحى يرد :حمدالله على سلامتك

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعى المنسوبة لجماهير الاتحاد السكندرى مقطع حديث الكابتن أحمد رفعت نجم فريق فيوتشر خلال حديثه مع الاعلامى ابراهيم فايق عن رحلة إصابته وعودته للحياة من جديد والذى أشاد خلاله اللاعب بدور جماهير زعيم الثغر ومحمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى قائلا “ والدتى دائما تحكى لى انها لن تنسى تواجد الحاج محمد مصيلحى بالمستشفى بشكل يومى ومتكرر مرتين فى اليوم للإطمئنان ومتابعة حالتى الصحية ودوره فى إجتياز المحنة وكذلك دور جماهير نادى الاتحاد السكندرى ”

وتابع رفعت بأنه لعب فى يوم من الايام للفريق الاخضر مشيرا الى عدم إنقطاع الاتصال بينه وبين رئيس النادى

وعن تعليق محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على حديث رفعت قال “ حمدالله على سلامة اللاعب أحمد رفعت واولا واخيرا ربنا هو الشافى العافى وربنا يحميه وهو ابن من ابناء نادى الاتحاد والجماهير كان لها ايضا دور مهم مع دعوات المحبين خلال شهر رمضان الكريم ”

يذكر ان اللاعب احمد رفعت نجم فريق فيوتشر ولاعب نادى الاتحاد السكندرى سابقا قد تعرض لسقوط مرعب اثر توقف عضلة القلب خلال المباراة التى جمعت بين فيوتشر والاتحاد فى اول يوم رمضان الماضى