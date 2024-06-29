خبير لوائح يعلق على أزمة مباراة سموحة وبيراميدز: التغيير مطلوب

أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح أنه كان يجب على رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم مراجعة تقرير حكم مباراة سموحة وبيراميدز، التي لم تُستكمل، قبل اتخاذ القرار في موقفها.



وقال طلال عبد اللطيف في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما يحدده حكم المباراة هو ما يحدد موقف المباراة.. وكان على اتحاد الكرة ورابطة الأندية مراجعة تقرير حكم ومراقب المباراة أولًا قبل الإعلان عن موقف المباراة".

وأضاف: "الحريق ضمن الظروف القهرية مثل البرق والهزات الأرضية، وهناك حريق في المباراة، ولكن الظرف القهري كان من الشوط الثاني، لذا لا يجب إعادة المباراة، بل يجب استكمال المباراة فقط.. هنا نخاطب نص اللائحة".

وتابع: "بيراميدز كانت لديه فرصة أن يستكمل المباراة بـ 10 لاعبين، لماذا تتكرر المباراة بـ 11 لاعبًا من فريق سموحة؟ اللائحة يجب أن يُعاد وضعها من جديد".

وأكمل: "يجب لعب ما تبقى من المباراة فقط، ولا يمكن إعادة المباراة، لائحة الاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم تنص على ذلك، وأطالب بتعديل لائحة المسابقات المصرية".

وأتم طلال عبد اللطيف تصريحاته قائلًا: "اللائحة في صف نادي بيراميدز في حالة واحدة إذا اعتبرنا أن انقطاع التيار الكهربائي في المباراة ليس ظرفًا قهريًا، وهنا يجب مراجعة تقرير حكم المباراة، وتشكيل لجنة هندسية لمراجعة الاستاد".