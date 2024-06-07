الجمعة 07 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

معوض: مباراة غينيا بيساو صعبة لهذا السبب

سيد معوض
سيد معوض

قال سيد معوض نجم الأهلي و منتخب مصر السابق أن مباراة الفراعنة المرتقبة أمام غينيا بيساو ستكون صعبة والتي تجمع بينهما ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

txt

عبدالملك يحذر من مباراة غينيا بيساو

txt

حسام حسن يعلق على إصابة إمام عاشور

أضاف معوض في تصريحات تلفزيونية أن سبب صعوبة مباراة منتخب مصر و غينيا بيساو، بسبب الأجواء، والمباريات خارج الملعب تكون صعبة.

وتابع: سبق وخسرنا أمام اثيوبيا في وجود إيهاب جلال، وأي فريق يجب التحضير له جيدًا، والطبيعي عندما تلعب بالطريقة المعتادة ستحقق الفوز.

وأنتصر منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم .

txt

معوض: مباراة غينيا بيساو صعبة لهذا السبب

ويعتلي منتخب مصر مجموعته برصيد 9 نقاط، بعد تحقيقه العلامة الكاملة في أول 3 مباريات بتحقيق الفوز فيهم جميعا.

مواد متعلقة

عبدالملك يحذر من مباراة غينيا بيساو
الجريدة الورقية