منتخب سيدات الطائرة الشاطئية ضمن المجموعة الأولى بأولمبياد باريس

أجريت منذ قليل، قرعة الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي ستقام خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس القادم.

وقد أسفرت القرعة عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجوار كلًا من منتخبات: “البرازيل، إيطاليا، وإسبانيا“.

وتشهد منافسات الكرة الطائرة الشاطئية في أولمبياد 2024، مشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات.

حيث يتأهل للدور الثاني أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أحسن الثوالث “4 من أصل 6 مجموعات“.

و قد تأهل المنتخب المصري للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية لأولمبياد باريس للمرة الثانية في تاريخ اللعبة بعد غياب 8 سنوات.

وتأهل المنتخب بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية التي أقيمت في المغرب عقب الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة “2-1“ في نهائي البطولة، ومثل المنتخب المصري الثنائي “دعاء الغباشي، ومروة مجدي“.