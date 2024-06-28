وفد سوريا يصل جمهورية ساخا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية

استقبل رئيس جمهورية ساخا ياقوتيا ٱيس نيكولاييف الوفد السوري المشارك في دورة الألعاب الأولمبية العالمية الثامنة "أطفال آسيا".

وعبر الرئيس نيكولاييف خلال لقائه الوفد السوري برئاسة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام رئيس البعثة فراس العزب وعضو المكتب التنفيذي نائب رئيس البعثة بشير عبود عن سعادته لوجود سوريا في البطولة مؤكداً أن لسوريا مكانة مرموقة ومميزة في دول روسيا الاتحادية.

وأشار الرئيس نيكولاييف إلى أهمية المشاركة السورية في هذه الدورة مبيناً أنه سيتم تطوير هذه الدورة نحو الأفضل إضافةً إلى الطموح في ازدياد عدد الدول المشاركة في الدورة القادمة عام 2028.

وتشارك سوريا بخمسة وعشرين لاعباً يتنافسون في ألعاب : كرة الطاولة - المصارعة الرومانية والحرة - الجمباز الإيقاعي - ألعاب القوى - الملاكمة - الجودو والسامبو.

ووصلت الدفعة الثانية من بعثة سوريا إلى ساخا مساء أمس متضمنةً لاعبي الملاكمة والجودو والسامبو وألعاب القوى علما أن لاعبي ولاعبات كرة الطاولة والمصارعة والجمباز وصلوا في وقت سابق حسب جدول المشاركات.