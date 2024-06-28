سؤال وجواب| مراجعة ليلة الامتحان في التاريخ للثانوية العامة 2024

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعة ليلة الامتحان في التاريخ للثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعة ليلة الامتحان في التاريخ للثانوية العامة 2024 على شكل أسئلة وأجوبة.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية مراجعة ليلة الامتحان في مادة التاريخ في شكل سؤال وجواب يشبه مواصفات الامتحان.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية امتحان التاريخ، غدًا السبت، الموافق 29 يونيو 2024، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويجرى امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات مفاهيم يتسلمها الطلاب في اللجان ويسلمونها في نهاية الامتحان.

وللاطلاع على المراجعة النهائية في مادة التاريخ للثانوية العامة 2024 (اضغط هنا).

توزيع درجات امتحانات التاريخ للثانوية العامة 2024:

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان التاريخ في ثلاث ساعات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا.

ويبلغ مجموع درجات امتحان التاريخ في الثانوية العامة 60 درجة كنهاية عظمى، على أن يتطلب للنجاح في المادة 30 درجة بنسبة 50 في المائة.

ويشتمل امتحان التاريخ في الثانوية العامة 2024 على 46 سؤالا، من بينهم: سؤالان مقالي لكل سؤال درجتين.

ويتضمن امتحان التاريخ في الثانوية العامة 44 سؤالا موضوعيا 32 سؤالًا له درجة واحدة و12 سؤالا بدرجتين.

مواصفات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024

يتضمن امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويحتوي امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

مراجعة ليلة الامتحان في التاريخ للثانوية العامة 2024