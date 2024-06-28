نجوي كرم تسجل أعلى نسبة حضور في مهرجان موازين 2024

وسط حضور كبير في مسرح ساحة "النهضة" في الرباط، سجلت "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوي كرم أعلى وأكبر نسبة حضور جماهيري في مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024 ، موثقة حضور جماهيري ضخم تخطى كل الأرقام في الحفلات العربية في المهرجان وكان الأكثر حضوراً هذا العام.

وأشعلت نجوي كرم أجواء الحفل وسط تفاعل الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء والتفاعل والهتاف لها طوال وصلتها الغنائية التي امتدت على مدار الساعتين تقريباً .

وتنقلت نجوي كرم بين أغنياتها المتنوعة على أنغام فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو إيلي العليا، متصدرة "تريند" مجموعة من منصات التواصل الإجتماعي الأكثر شهرة في المغرب.

وقدمت نجوي كرم مع دخولها إلى المسرح أمام الجمهور أغنية " ما بستغرب" والتي تهديها دائماً الى الشعب المغربي وملكها الملك محمد السادس، وهي من كلماتها وألحان وسام الأمير، وسط تفاعل الجمهور بها مما جعلها تعيدها مرة أخرى في الأغنيات الختامية للحفل الأسطوري في موازين هذا العام.

وشارك إلي جانبها في السهرة الغنائية مساء أمس الخميس 27 يونيو الفنان المغربي حفيظ الدوزي.

ختام جولة نجوي كرم في رومانيا

وغادرت نجوى كرم مباشرة عقب الحفل لإحياء آخر حفلاتها الغنائية في جولة " Najwa Stalgia" إلى بوخارست برومانيا ، لتصبح أول فنانة عربية تحيي حفل في رومانيا وقاعة مسرح Sala Palatului Bucharest حيث ستقوم بإحياء الحفل مساء يوم 29 يونيو الجاري، وتشاركها فيها المغنية الرومانية "أنتونيا".

وكشفت الفنانة اللبنانية نجوي كرم صورة غلاف الأغنية الأولى والجديدة من أغنيات الألبوم الجديد، والتي صورتها فيديو كليب بعنوان "تعا نقعد"، والتي ستصدر من إنتاج روتانا.

وطرحت النجمة اللبنانية نجوي كرم مؤخرًا ألبومًا بعنوان "كاريزما" وتضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات الشاعر عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

أما الأغنية الثانية في ألبوم نجوي كرم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات الشاعر اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وثالث أغنية جاءت بعنوان "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.