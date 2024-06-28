زيزو "الزمالك" مطلوب فى المنتخب الأوليمبي

علمت “بوابة الوفد” أن هناك اتصالًا تليفونيًا جرى بين محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكره المصرى، ولاعب الزمالك، أحمد سيد زيزو، بهدف استطلاع رأيه حول الانضمام إلى صفوف المنتخب الأوليمبي، الذي يشارك فى الدورة الأوليمبية فى باريس الشهر المقبل، ورحب زيزو مطالبًا بمخاطبة مجلس إدارة نادي الزمالك لمعرفة رأيه أولًا.

ومن المقرر أن يوافق المجلس بعد معرفة موقف البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ويذكر أن حسام عبدالمجيد هو أحد عناصر المنتخب الأولمبي أيضًا وشارك معه في عدة مباريات وديه.

فى الوقت الذى رفض فيه النادى الأهلى طلب اتحاد الكرة بضم الثلاثى محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وإمام عاشور لصفوف المنتخب الأولمبي فى أوليمبياد باريس.