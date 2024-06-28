غياب ثنائي منتخب إيطاليا يربك حسابات سباليتي

تناولت انباء صحفية، تناولتها الصحافة الالمانية، الصادرة صباح اليوم، غياب أليساندرو باستوني مدافع المنتخب الإيطالي، عن المشاركة في المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم الجمعة، تحضيرا لمواجهة سويسرا.



ويواجه المنتخب الإيطالي، نظيره السويسري، غدا السبت، في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".



وأوضح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن سبب ابتعاد باستوني عن المشاركة في المران الجماعي، هو إصابته بحمى خفيفة، فيما تدرب أيضًا فيديريكو ديماركو مع باستوني بعيدا عن المنتخب الإيطالي.



ويشكل غياب باستوني عن المباراة، ضربة موجعة للمنتخب الإيطالي حامل اللقب، لا سيما وأنه يفتقد جهود المدافع الآخر ريكاردو كالافيوري بسبب الإيقاف.

وعلى الأرجح، سيدفع لوتشيانو سباليتي مدرب الأزوري، والذي سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من اليوم، بالمدافع جيانلوكا مانشيني بدلا من كالافيوري.