غادة عبد الرازق مثيرة وجذابة في فعاليات أسبوع الموضة بباريس 2024 (صور)

نجحت النجمة غادة عبدالرازق أن تتربع على عرش الموضة العالمية وتنافس عارضات الأزياء فهي تملك مقاومات النجاح في هذا المجال بطبيعة جسدها وطول قامتها فضلًا عن ملامحها الفرعونية المميزة، وهذا ما جعلها تتصدر أهتمام وانتباه عدسات الصحافة والإعلام بمجرد مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية المقام حاليًا.

غادة عبدالرازق ببدلة مايكل جاكسون في عرض توني ورد بـ أسبوع الموضة بباريس

وحرصت غادة على حضور عروض أزياء المصممين العرب في أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية وسط نجمات هوليوود والعرب بكل ثقة وثبات لتثبت أن المرأة المصرية قادرة على التمييز وخطف الانتباه في كافة الأوقات دون مجهود.

غادة عبدالرازق بجرأةنجمات هوليوود في أسبوع الموضة بباريس

واستطاعت أن تواكب أحدث صيحات الموضة العالمية وتطل بأزياء جرئية لا تناسب ذوق وتقاليد الشعب المصري ولكنه ينال المعنيين بالموضة لتحفر أسمائها في هذا المجال بكل ثبات وجرأة.

وظهرت غادة عبدالرازق بإطلالات مختلفة تحمل توقيع أشهر مصممي الازياء في مصر والوطن العربي لتنوع بين التصاميم المحتشمة والجرئية المتناغمة لقوامها الطويل الممشوق.

وخطفت الأنظار بإطلالة المتحشمة الساحرة خلال حضورها في فعاليات عرض أزياء ستيفان رولاند، حيث أرتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، صمم من قماش الكريب بلون الأوف وايت وتزينت ببعض المجوهرات الفاخرة المرصه بأحجار الزمرد الأخضر.

لفتت انتباه جميع الحضور بإطلالة المثيرة وذلك خلال تواجها الي حضور عرض أزياء السعودي محمد آشي، حيث أرتدت فستان مجسم، ينتمي لقصة الكورسية، صمم من قماش الكريب باللون الأبيض وجاء تصميم الفستان مثير كشف عن منحنيات قوامها بشكل جرئ.

وخرجت غادة عبد الرازق عن المألوف بإطلالتها المثيرة التي ظهرت بها في عرض أزياء مصمم توني ورد، حيث ارتدت بدلة سوداء فضفاضة بدون ما ترتدي تحتها قميص واكتفت بالتزين ببعض الإكسسوارات الذهبية وهذا ما عرضها لكثير من الانتقادات من قبل جمهورها، خاصة بعد أعتمدتها تسريحة شعر لافته وغير مناسبة لإطلالتها.

ومزجت بين الذوق المصري الناعم وبساطة الذوق اللبناني في اختيار إطلالتها الساحرة الجذابة التي خطفت قلوب الحضور بها في عرض أزياء مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام ملكية، صمم من قماش ناعم باللون الاسود وزين الفستان ببعض الإكسسوارات الفضية.

وفي حقيقة الأمر تملك غادة عبدالرازق ذوق خاص مزج بين التمرد والبساطة وهذا ما جعلها المعنيين بالموضة يغرمون بها فلا تتهاون في أكمال أناقة إطلالاتها المتنوعة والعصرية والجرئية ببعض الإكسسوارات أو المجوهرات اللافته فضلًا عن حسن أختيارها للحقائب والأحذية المتناغمة مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحات شعر عصرية وجذابة متناغمة مع إطلالات المتنوعة ووضعت لمسات ناعمة مرتكزة على ألوان النود لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

غادة عبدالرازق في أسبوع الموضة بباريس 2024

غادة عبدالرازق في أسبوع الموضة بباريس 2024

غادة عبدالرازق في أسبوع الموضة بباريس 2024

غادة عبدالرازق في أسبوع الموضة بباريس 2024

غادة عبدالرازق في أسبوع الموضة بباريس 2024

غادة عبدالرازق في أسبوع الموضة بباريس 2024

غادة عبدالرازق في أسبوع الموضة بباريس 2024

غادة عبدالرازق في أسبوع الموضة بباريس 2024