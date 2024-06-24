نشرة التوك شو.. صدمة زيادة تخفيف الأحمال واشتعال أزمة مباراة القمة

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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاعات التي نشهدها في درجات الحرارة ستستمر حتى نهاية الشهر، مشيراً إلى أن الشعور بالحرارة سيظل مرتفعاً طوال أيام فصل الصيف.

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الأرصاد تحذر المواطنين: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الشهر (فيديو)



علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة انقطاع الكهرباء قائلا: "الحكومة قررت زيادة مدة انقطاع الكهرباء ساعة، والمواطن له حق على الدولة ومؤسساتها أن يعرف سبب المشكلة"

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أحمد موسى يعلق على زيادة مدة تخفيف الأحمال ويوجه رسالة للحكومة (فيديو)



قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إنه كان هناك زيادة في الدولار مقابل الجنيه بقيمة من 80 لـ90 قرشا صباح اليوم

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هل تعود السوق السوداء.. خبير اقتصادي يكشف سر ارتفاع سعر الدولار (فيديو)



أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه يعزي كل فلاحين مصر في المصائب المتتالية هذا الصيف، لأن هناك ارتفاع كبير في درجة الحرارة وهو ما يتسبب في زيادة تكلفة الري وانتشار الحشرات بشكل كبير، ولابد من تقارب الري وانتشار الأمراض للنبات والحرارة تؤثر ايضًا على إنتاجية أشجار الفواكهة والخضروات

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حسين أبو صدام يعزي الفلاحين في المصائب المتتالية بالصيف



قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن التقلبات في أسعار الصرف شئ معتاد في سوق الصرف، ويتم القلق بأن يكون هناك ارتفاعات بصورة مضطربة، منوهًا بأن الدولار ارتفع في مصر مع بداية شهر يونيو الجاري.

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أكد أحمد جلال الناقد الرياضي أننا أمام أزمة كبيرة بسبب مباراة القمة، موضحًا أن كل ما ذكر من نادي الزمالك في مضمونه أمر طبيعي وهو بحث عن حقوقه بأن يؤدي جميع الأندية المباريات المؤجلة من الدور الأول، ولكن في نفس السياق الزمالك لعب 5 مباريات من الدور الثاني.

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قرار الزمالك طبيعي وشرعي.. وإعلامية: إدارة لبيب حطت العربية قدام القطر (فيديو)



علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار الزمالك، بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، قائلا:"الزمالك له كل الحق في اتخاذ كافة الإجراءات، لكن المباراة للجمهور، والجميع يتنظر هذه المباراة في منافسة شريفة".

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مفيش دولة يحصل فيها كده.. أحمد موسى ينفعل بسبب أزمة مباراة القمة(فيديو)





علق النائب ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، على قرار نادي الزمالك بعد خوض مباراة القمة أمام الأهلي، قائلا" “من المفترض أن هناك رجال دولة تدير ملفات والمفترض أن يكون لديهم حس أن هذه البلد تحتاج من كل شخص أن يدعم القيادة السياسية التي تقود هذه البلد الي نحو أن تكون جمهورية جديدة وكلنا نريد أن نري مصر من أحسن دول العالم

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رابطة الأندية ترد على قرار الزمالك بعدم خوض مباراة القمة (فيديو)



علق الإعلامي عمرو أديب، على زيادة مدة تخفيف الأحمال، قائلا: “ الأكثر أهمية من وجود أزمة الكهرباء هو كيفية التعامل في حد ذاته مع الأزمة القائمة، ثم كيف يفاجأ المواطن بالامر دون إعلان من الكهرباء.. وبعدين أنا مش فاهم إزاي يبقوا 3 ساعات أنا مش عاجبني الوضع دا”

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عاملونا أحسن من كده.. عمرو أديب يهاجم الحكومة بسبب زيادة تحفيف الأحمال(فيديو)

