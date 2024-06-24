عاملونا أحسن من كده.. عمرو أديب يهاجم الحكومة بسبب زيادة تحفيف الأحمال(فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على زيادة مدة تخفيف الأحمال، قائلا: “ الأكثر أهمية من وجود أزمة الكهرباء هو كيفية التعامل في حد ذاته مع الأزمة القائمة، ثم كيف يفاجأ المواطن بالامر دون إعلان من الكهرباء.. وبعدين أنا مش فاهم إزاي يبقوا 3 ساعات أنا مش عاجبني الوضع دا”

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة mbc مصر،مساء اليوم: "من الواضح أن أزمة الكهرباء لن تتحسن أو يتم حلها حاليا والأمر مرتبط بنقص الطاقة، مشيرا إلى أن أحدا من مسئولي مجلس الوزراء أو وزارتي الكهرباء والبترول، لا يرغب في الظهور بوسائل الإعلام للحديث عن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء بعد قرار مدة التخفيف اليوم وغدا ساعة إضافية.

خارطة طريق توضح كيفية التعامل مع أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

وأشار عمرو أديب إلى أن الحكومة عليها إصدار خارطة طريق توضح كيفية التعامل مع أزمة تخفيف أحمال الكهرباء في الفترة المقبلة، وأن تبلغ المواطن بالمواعيد وتعديلها، معقبا: “عاملونا أحسن من كده”

ولفت عمرو أديب إلى أن أماكن لجان الثانوية العامة تشهد انقطاع الكهرباء على عكس ما يتم إعلانه، مشددا على أن الأزمة صعبة وتستلزم حالة من التكاتف لمواجهتها.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن زيادة ساعات تخفيف الأحمال 3 ساعات يوميا بدلا من ساعتين وتبدأ من الساعة الثانية ظهرًا إلي الثامنة مساء.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.