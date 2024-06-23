هل تعود السوق السوداء.. خبير اقتصادي يكشف سر ارتفاع سعر الدولار (فيديو)

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إنه كان هناك زيادة في الدولار مقابل الجنيه بقيمة من 80 لـ90 قرشا صباح اليوم.

وأضاف مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن زيادة الطلب على الدولار زاد من سعره؛ بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى وقرب نهاية العام المالي، مؤكدا أنه لن يحدث أي زيادة للدولار مرة ثانية.

وأشار “بدرة ” إلى أن اشتعال الحرب في المنطقة وحركة الملاحة في البحر الأحمر أثرت على موارد قناة السويس، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في الدول، مشددا أن المواطن لا بد أن ينتبه لكل ما يحدث حولنا والاستهداف المتعمد للاقتصاد العالمي.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن السوق السوداء لا وجود لها حاليا، والحكومة لن تسمح بعودة السوق السوداء مرة أخرى.

واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، اليوم الأحد 23 يونيو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 48.10 جنيه للشراء، 48.20 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 48.38 جنيه للشراء، 48.48 جنيه للبيع.



في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 48.10 جنيه للشراء، 48.20 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 48.10 جنيه للشراء، 48.20 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 48.10 جنيه للشراء، 48.20 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

الدولار يسجل ارتفاعات وسط تباين في مواقف البنوك المركزية بشأن الفائدة



ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع فوق 159 ينا وتماسك قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع أمام الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة وسط تناقض بين النهج المتريث الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة وبين مواقف بنوك أخرى تميل لخفضها.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.41% الليلة الماضية ماحيا انخفاضات الأسبوع، بعد الخفض الثاني على التوالي لسعر الفائدة من جانب البنك الوطني السويسري وتلميحات من بنك إنجلترا حول اتجاه للخفض في أغسطس.

وفي الوقت نفسه، ظل الين في موقف دفاعي بعد قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالإحجام عن تخفيض برنامج شراء السندات حتى اجتماعه في يوليو.

وأنفق بنك اليابان، بناء على طلب من وزارة المالية اليابانية، نحو 9.8 تريليون ين (61.64 مليار دولار) لانتشال العملة من أدنى مستوى لها منذ 34 عاما عند 160.245 للدولار، والذي بلغته في 29 أبريل.

ولهذا السبب، أضافت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس اليابان إلى قائمة الدول التي تراقبها بحثا عن تصنيف محتمل كدولة تتلاعب بالعملة. والصين من بين الدول الأخرى في القائمة.

وتراجع الدولار في أحدث التعاملات 0.04% إلى 158.875 ين، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 159.12 ين.

واستقر الدولار عند 0.8909 فرنك سويسري، بعد ارتفاعه 0.78% الليلة الماضية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.09% إلى 105.54 متجها لإنهاء الأسبوع على استقرار، بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب.

وكسب الجنيه الإسترليني 0.05% إلى 1.26635 دولار، بالقرب من مستوى 1.2655 دولار المنخفض الذي سجله أمس الخميس والذي لم يصل إليه منذ 17 مايو، وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير لكن بعض صناع السياسة قالوا إن قرار عدم التخفيض كان "متوازنا بشكل جيد".

وصعد اليورو 0.17% إلى 1.07198 دولار، ليعوض جزءا من تراجعه 0.39% أمس الخميس. وبدأ البنك المركزي الأوروبي دورة خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير في اجتماعه في يونيو، وقلص توقعات سابقة لثلاثة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس لكل منها إلى خفض واحد فقط، وذلك رغم تباطؤ التضخم وتراجع قوة سوق العمل.



