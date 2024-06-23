رابطة الأندية ترد على قرار الزمالك بعدم خوض مباراة القمة (فيديو)

علق النائب ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، على قرار نادي الزمالك بعد خوض مباراة القمة أمام الأهلي، قائلا" “من المفترض أن هناك رجال دولة تدير ملفات والمفترض أن يكون لديهم حس أن هذه البلد تحتاج من كل شخص أن يدعم القيادة السياسية التي تقود هذه البلد الي نحو أن تكون جمهورية جديدة وكلنا نريد أن نري مصر من أحسن دول العالم.

وأوضح عضو رابطة الأندية المحترفة، خلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، وبالتالي عندما يحدث مشكلة من أي شخص في ملف من الملفات وكرة القدم مادة للسعادة للجماهير وجميع المواطنين ينتظرون مباراة الأهلي و الزمالك و الجمهور حريص أن يري النادي الخاص به وهو يفوز.

لا يجب أن نتسبب في مشكلة في وقت صعب جدا

وأضاف عضو رابطة الأندية المحترفة أنه لا يجب أن نتسبب في مشكلة في وقت صعب جدا وإذا كان هناك اعتراض على التحكيم من حق أي حد يقول انا اتظلمت.. كل الكلام ده وارد لكن اللي غير وارد انك تقول مش هلعب الماتش.

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إصدار بيان رسمي بعد الجلسه التى عقدها اليوم بمنزل رئيس النادي حسين لبيب والتى تم تسريب بعض تفاصيلها برفض لعب مباراة القمه أمام الأهلى المقرره بعد غدا الثلاثاء فى الجوله ال٢٧ لبطولة الدوري الممتاز إلا بعد تنفيذ مطالب القلعه البيضاء وتتضمن التحقيق مع حكم مباراة المصري أحمد الغندور وحكم الفار محمود البنا ولعب مباريات الدور الأول المؤجله أولا وتشكيل لجنه محايدة لإدارة المسابقه.

وعلمنا أن السبب فى عدم إصدار بيان رسمي بعد الجلسه هو منح فرصه أخيره لرابطة الأنديه برئاسة أحمد دياب لحل الأزمه وتنفيذ مطالب الزمالك.

وعلمت بوابة الوفد أن مجلس الإداره ينوي تصعيد الأزمه إلى المحكمه الرياضيه الدوليه للحصول على حقوقه وهو ما سبق أن انفردنا به فى وقت سابق.