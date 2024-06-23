الأرصاد تحذر المواطنين: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الشهر (فيديو)

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاعات التي نشهدها في درجات الحرارة ستستمر حتى نهاية الشهر، مشيراً إلى أن الشعور بالحرارة سيظل مرتفعاً طوال أيام فصل الصيف.

وأوصى مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الطقس الحار والبقاء في الأماكن المظللة قدر الإمكان.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والوجه البحري تراوحت بين 38 - 39 درجة

وأشار مديرعام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم في القاهرة والوجه البحري تراوحت بين 38 - 39 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تستمر على هذا النحو خلال الأسبوع القادم،موضحا أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية ستتراوح بين 32 - 33 درجة مئوية، بينما ستتراوح في شمال الصعيد بين 40 - 41 درجة مئوية، وفي أقصى جنوب مصر بين 44 - 45 درجة مئوية.

وأضاف، أن نسبة الرطوبة تقل كلما اتجهنا جنوباً، مما يخفف من حدة الشعور بالحرارة في تلك المناطق. وأشار إلى أننا في فصل الصيف، وأن شهري يوليو وأغسطس سيشهدان زيادة في نسبة الرطوبة، مما سيزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة.

وتشهد البلاد غدًا الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، وحار على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 40 الصغرى 27

السواحل الشمالية:- العظمى 33 الصغرى 24

جنوب سيناء:- العظمى 41 الصغرى 31

شمال الصعيد:- العظمى 42 الصغرى 26

جنوب الصعيد:- العظمى 45 الصغرى 31

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة:- العظمى 39 والصغرى 27



الإسكندرية: العظمى 33 والصغرى 24

وادي النطرون:- العظمى 37 والصغرى 26

طنطا:- العظمى 37 والصغرى 24

شبين الكوم:- العظمى 38 والصغرى 26

دمنهور:- العظمى 36 والصغرى 24

مطروح:- العظمى 31 والصغرى 23

السلوم:- العظمى 32 والصغرى 22

سيوة:- العظمى 40 والصغرى 24

بورسعيد:- العظمى 33 والصغرى 25

دمياط:- العظمى 33 والصغرى 23

الزقازيق:- العظمى 38 والصغرى 26

المنصورة:- العظمى 38 والصغرى 26

الإسماعيلية:- العظمى 40 والصغرى 25

السويس:- العظمى 39 والصغرى 24

العريش:- العظمى 35 والصغرى 22

رفح:- العظمى 34 والصغرى 21

راس سدر:- العظمى 41 والصغرى 25

نخل:- العظمى 38 والصغرى 18

طابا:- العظمى 38 الصغرى 26

كاترين:- العظمى 36 الصغرى 16

الطور:- العظمى 38 الصغرى 25

شرم الشيخ:- العظمى 43 الصغرى 32

الغردقة:- العظمى 41 الصغرى 31

مرسى علم:- العظمى 42 الصغرى 29

الفيوم:- العظمى 40 الصغرى 26

بنى سويف:- العظمى 40 الصغرى 26

المنيا:- العظمى 41 الصغرى 26

أسيوط:- العظمى 41 الصغرى 26

سوهاج:- العظمى 43 الصغرى 27

قنا:- العظمى 44 الصغرى 29

الأقصر:- العظمى 44 الصغرى 30

أسوان:- العظمى 45 الصغرى 31

أبو سمبل:- العظمى 44 الصغرى 30

الوادي الجديد:- العظمى 44 الصغرى 27

شلاتين:- العظمى 42 الصغرى 30

أبو رماد:- العظمى 40 الصغرى 29

حلايب:- العظمى 39 الصغرى 31

رأس حدربة:- العظمى 39 الصغرى 28