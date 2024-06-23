أحمد موسى يعلق على زيادة مدة تخفيف الأحمال ويوجه رسالة للحكومة (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة انقطاع الكهرباء قائلا: "الحكومة قررت زيادة مدة انقطاع الكهرباء ساعة، والمواطن له حق على الدولة ومؤسساتها أن يعرف سبب المشكلة".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك لهيب يحدث في العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة في معظم دول العالم"، موضحا أن "المواطن له الحق في معرفة أسباب انقطاع الكهرباء في هذا الجو الحار".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هناك أماكن تم قطاع الكهرباء فيها أكثر من مرة خلال اليوم، وهناك أماكن تجاوزت مدة قطع الكهرباء فيها عن 3 ساعات"، مضيفا: "أعتذر للمواطنين عن تأخير بيان وزارة الكهرباء عن أسباب قطاع الكهرباء".

تأخر إصدار البيان بشأن انقطاع الكهرباء

وأردف أحمد موسى،: "أنا بعتب على الحكومة؛ بسبب تأخر إصدار البيان بشأن انقطاع الكهرباء"، مشددا على أنه “كان لا بد من إصدار بيان مسبق من الحكومة؛ لإعلام المواطنين بزيادة ساعات تخفيف الأحمال”.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن زيادة ساعات تخفيف الأحمال 3 ساعات يوميا بدلا من ساعتين وتبدأ من الساعة الثانية ظهرًا إلي الثامنة مساء.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.