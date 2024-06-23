قرار الزمالك طبيعي وشرعي.. وإعلامية: إدارة لبيب حطت العربية قدام القطر (فيديو)

أكد أحمد جلال الناقد الرياضي أننا أمام أزمة كبيرة بسبب مباراة القمة، موضحًا أن كل ما ذكر من نادي الزمالك في مضمونه أمر طبيعي وهو بحث عن حقوقه بأن يؤدي جميع الأندية المباريات المؤجلة من الدور الأول، ولكن في نفس السياق الزمالك لعب 5 مباريات من الدور الثاني.

وشدد "جلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه من الناحية الشكلية والنظرية أمر شرعي، إدارة نادي الزمالك متفاعلة مع السوشيال ميديا بشكل غير مسبوق، مؤكدًا أن الزمالك لن يلعب كل المباريات وليس مباراة القمة فقط، وهناك مشكلات متراكمة منذ أزمة كورونا، والموسم الحالي وما قبله وما قبله امتداد لأزمات بدأت منذ جائحة كورونا.

وأشار إلى أن سبب المؤجلات هو وصل فريقين من الدوري المصري لنهائيات أفريقيا على مستوى بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفيدرالية، مشددًا على أن فارق المباريات التي خاضها النادي الأهلي والزمالك هي مباراة واحدة فقط.

وتابع: "الزمالك أكد بأن الأهلي ليس طرفًا في الأزمة والأهلي علق بأنه لن يتدخل والزمالك يبحث عن حقوقه"، منوهًا بأن الكابتن حسين حبيب المندوة الحسيني والنائب أحمد دياب اجتمعوا للوصول إلى حل للأزمة وكان هناك فور انتهاء مباراة الزمالك والأهلي يوم الثلاثاء سيكون هناك إعادة ترتيب المؤجلات بشكل كبير، منوهًا بأن الزمالك كان قريب من لعب المباراة ولكن قرر مجلس الإدارة لعب المبارة حتى لا يكون أمام موقف سئ.

وأضاف: "رحيل رئيس لجنة الحكام بيريرا خلال 24 ساعة"، مشددًا على أن نادي الزمالك يشعر بوجود ابتزاز له لذلك قام باتخاذ هذا الموقف والقرار.

ورد الإعلامية كريمة عوض: "إدارة حسين لبيب بيحط العربية قدام القطر".