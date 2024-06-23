خبير مصرفي: الارتفاعات في سوق الصرف "أمر معتاد"

قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن التقلبات في أسعار الصرف شئ معتاد في سوق الصرف، ويتم القلق بأن يكون هناك ارتفاعات بصورة مضطربة، منوهًا بأن الدولار ارتفع في مصر مع بداية شهر يونيو الجاري.

سعر الصرف

وأشار "أبو الفتوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن ارتفاع الدولار بسبب وجود كثرة الطلبات على الاستيراد ومن الممكن أن يكون الارتفاع بسبب اجازة السوق الطويلة، منوهًا بأنه لابد أن ننتظر خلال الأيام المقبلة للتأكد من أسباب هذه الأزمة في ارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا أن هناك جانب من الطلب لا يتم تلبيته من جانب البنوك والمصادر الرسمية.

وشدد على أن السوق السوداء للدولار تحركها الشائعات والأخطار السلبية ولا يجب النظر إليها على أنها مؤشر بشأن سعر الدولار، موضحًا أن الدولار خلال الفترة الماضية طام يشهد استقرارًا كبيرًا.

وتابع: "رأس الحكمة تم توجيه للاتياجات الدولارية العاجلة، اقساط ديون أو إخراج البضائع من الموانئ".