حسين أبو صدام يعزي الفلاحين في المصائب المتتالية بالصيف

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه يعزي كل فلاحين مصر في المصائب المتتالية هذا الصيف، لأن هناك ارتفاع كبير في درجة الحرارة وهو ما يتسبب في زيادة تكلفة الري وانتشار الحشرات بشكل كبير، ولابد من تقارب الري وانتشار الأمراض للنبات والحرارة تؤثر ايضًا على إنتاجية أشجار الفواكهة والخضروات، موضحًا أن الحل في يد وزارة الزراعة بسرعة صرف الأسمدة المدعمة للجميعات بدلًا من تصديرها في الوقت الراهن، ولابد من وجود رقابة على السوق الحر.

وأوضح "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك ارتفاع أسعار التقاوي، والأسمدة يباع بـ20 ألف جنيه وتكلفته 5 آلاف جنيه فقط وتأخر الأسمدة المدعمة كان سبب في ارتفاع أسعار الأسمدة في سوق الحر، مشددًا على أن الفلاحين تصرخ من عدم وجود أسمدة مدعمة أو أسمدة في السوق الحر.

تصريحات نقيب الفلاحين

وأشار إلى أن خسائر قبل الحصاد واقع ملموس، مشددًا على أن هناك أزمة أخر بسبب عدم تكافئ زراعة الأرض مع أسعار المحاصيل في ظل ارتفاع تكلفة الإيجار وتكلفة الري والأسمدة وتكلفة الآلات الزراعية، مؤكدًا أن الفلاح المصري في حالة خسارته لن يزرع المحصول الزراعة مرة أخرى وهو ما سيتسبب في أزمة أخرى.