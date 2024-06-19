١٥٠٠ شكوى واستفسار عبر الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية تلقيها ما يقارب الـ ١٥٠٠ شكوى واستفسار خلال مطلع الاسبوع الجاري وبداية عيد الأضحى المبارك، عبر الخط الساخن للهيئة "١٥٣٠١".

وأهابت هيئة الدواء المصرية بالسادة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر قنوات التواصل المختلفة، وذلك عند الكشف عن المخالفات التي تتعلق بسلامة تداول الأدوية، مشيرة إلى أن الخط الساخن للهيئة ١٥٣٠١ يعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات.

خدمات الخط الساخن

يقدم الخط الساخن ٤ خدمات، وذلك عبر قاعدة بيانات خاصة يتم تحديثها والتدريب عليها بشكل دوري، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المعنية بالهيئة.

وتتمثل الخدمات التي يقدمها الخط الساخن في خدمات "التوافر"؛ حيث يتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأماكن توافر المستحضرات الصيدلية، مع عرض المثائل والبدائل المتاحة بالسوق المصري، بالإضافة لخدمة "اليقظة الصيدلية"، وتشمل خدمتي أثر عكسي وأثر عكسي نتيجة جودة مستحضر، وخدمة "تراخيص المنشآت الصيدلية" وتشمل ترخيص الصيدليات والمصانع والمكاتب العلمية، فضلا عن خدمة "تقديم المخالفات" وتشمل خدمات مخالفات المنشآت والمستحضرات الصيدلية مع توضيح مبسط لكيفية الاطلاع على المنشورات الصادرة عن الهيئة عبر الموقع الإلكتروني.

وتابعت هيئة الدواء : تأتي أهمية منصة الخط الساخن، من حيث كونها واحدة من أهم قنوات الإتصال المباشر مع الهيئة، حيث تعمل لمدة ٢٤ ساعة طوال الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية، وتمكن المواطن من الحصول على الرد مباشرة من خلال قاعدة بيانات ضخمة يتم تحديثها دوريًا، أو بعد الرجوع للإدارة المختصة المعنية بالفحص والرد، حال الحاجة، واستيفاء البيانات المطلوبة لفحص كل شكوى وفق طبيعتها، حيث يتيح التواصل المباشر مع المواطنين القدرة على استيفاء جميع البيانات المطلوبة لفحص الشكوى.

يشار إلي أن الخط الساخن الخاص بالهيئة ١٥٣٠١، تم تدشينه في أكتوبر ٢٠٢١، وأصبح واحدًا من أهم المنصات التي تتيح التواصل المباشر مع المواطنين في جميع الأوقات، حيث يعمل الخط بكفاءة وقوة تشغيل كاملة لضمان تقديم الخدمة للمواطنين يوميا على مدار ٢٤ ساعة، وطوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية.